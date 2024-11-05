«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Барыс» в упорном матче в Астане

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и казанским «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1 Б.

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, которому ассистировал Кирилл Крутов. «Барысу» удалось сравнять счёт на последней минуте второго периода — отличился Ансар Шайхмедденов с передач Кирилла Савицкого и Никиты Сетдикова. Третий период и овертайм прошли без голов, а по буллитам победу одержал «Ак Барс».

Напомним, первая встреча этих команд в текущем сезоне закончилась разгромной победой «Ак Барса» со счётом 5:0. Команды в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.

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