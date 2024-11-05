А. Коваленко: Ничушкин выйдет доказывать, что он профессионал, у всех бывают ошибки

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал новость о допуске российского нападающего Валерия Ничушкина к тренировкам с «Колорадо Эвеланш».

– Сможет ли он вернуться в прежнюю форму?

– Люди и из армии возвращаются и играют в хоккей. А здесь что? Ну, получил дисквалификацию, но он же не бросал тренироваться, ну, игровой практики не было.

– Многие говорят, что Ничушкин может пойти по пути Кузнецова, а не вернуться в прежнюю форму.

– Я всегда уверен в пацанах, они всегда должны что-то доказывать. И он выйдет доказывать, что он действительно профессионал, что, как говорится, у всех бывают ошибки, у всех бывают промахи. Самое главное в том, что в него верит команда, раздевалка, в которой он будет готовиться, тренер, а это, поверьте, намного больше, чем эксперты, болельщики, – цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты. Первый матч в НХЛ после длительной паузы хоккеист может провести 16 ноября. В этот день «Колорадо» предстоит сыграть с «Вашингтоном».