ХК «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Владиславом Кодолой, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Хоккеист ранее выступал за «Северсталь», «Динамо» из Минска и «Барыс». Всего в КХЛ игрок провёл 352 игры и набрал 130 очков — забросил 46 шайб и отдал 84 результативные передачи. Кодола начинал сезон в астанинском «Барысе», где сыграл 12 встреч без набранных очков.

Ранее «Нефтехимик» расторг контракт по обоюдному согласию с нападающим Сергеем Шмелёвым. В текущем сезоне нижнекамский «Нефтехимик» провёл 24 матча и на данный момент расположился на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.