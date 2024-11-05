Анвар Гатиятулин объяснил низкую результативность «Ак Барса» в матче с «Барысом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Барысом» (2:1 Б) и объяснил, почему казанскому клубу не удалось забросить больше шайб и выиграть в основное время матча.

«Получился боевой, рабочий матч. Мы понимали, что соперник сейчас на ходу, из последних четырёх матчей они выиграли три. Учитывали этот фактор при подготовке. Считаю, что мы играли сегодня активно, проявили характер, самоотверженность. Но где-то в завершении нам не хватило, поэтому забили только один гол в основное время», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Напомним, первая встреча этих команд в текущем сезоне закончилась разгромной победой «Ак Барса» со счётом 5:0. Команды в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.