Билялов — о победе над «Барысом»: соперник огрызался, но было полное наше преимущество

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги гостевой победы над «Барысом» (2:1 Б) и заявил, что казахстанская команда вышла из затяжного игрового кризиса и теперь представляет собой грозную силу.

– Сегодня было полное наше преимущество. Соперник огрызался, хорошо действовал в обороне, не позволял создавать верные голевые моменты. Но мы перебросали соперника и заслуженно победили.

– «Барыс» сейчас в состоянии перестройки, как настраивались на эту команду?

– Сейчас команда не в разобранном состоянии, что показывают результаты последних матчей. Команда играет хорошо, вратарь мало пропускает. Готовились к серьёзной игре, так как «Барыс» сейчас редко пропускает больше одной шайбы. Недонастроя точно не было, — цитирует Билялова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, первая встреча этих команд в текущем сезоне закончилась разгромной победой «Ак Барса» со счётом 5:0. Команды в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.