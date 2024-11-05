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Билялов — о победе над «Барысом»: соперник огрызался, но было полное наше преимущество

Билялов — о победе над «Барысом»: соперник огрызался, но было полное наше преимущество
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги гостевой победы над «Барысом» (2:1 Б) и заявил, что казахстанская команда вышла из затяжного игрового кризиса и теперь представляет собой грозную силу.

– Сегодня было полное наше преимущество. Соперник огрызался, хорошо действовал в обороне, не позволял создавать верные голевые моменты. Но мы перебросали соперника и заслуженно победили.

– «Барыс» сейчас в состоянии перестройки, как настраивались на эту команду?
– Сейчас команда не в разобранном состоянии, что показывают результаты последних матчей. Команда играет хорошо, вратарь мало пропускает. Готовились к серьёзной игре, так как «Барыс» сейчас редко пропускает больше одной шайбы. Недонастроя точно не было, — цитирует Билялова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, первая встреча этих команд в текущем сезоне закончилась разгромной победой «Ак Барса» со счётом 5:0. Команды в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Крутов) – 02:57 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Савицкий, Сетдиков) – 39:13 (5x5)     1:2 Барабанов – 65:00    
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