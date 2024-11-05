Экс-директор «Трактора»: СКА нужно сбросить балласт и пойти за Кубком Гагарина

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что СКА нужно убрать несколько игроков из состава, чтобы претендовать на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Мы все понимаем, что СКА – мощная команда, у которой нет никаких проблем в бытовом плане и с деньгами. Она может показывать крутой хоккей. Ротенберг ставит интересную игру как для специалистов, так и для болельщиков. Ошибки бывают в любом деле, и до плей-офф нужно привести команду в полный порядок.

Единственное, мне кажется, там нужно пересмотреть свои взгляды на некоторых игроков, их имена я называть не буду. Поэтому нужно принять меры и вовремя сбросить балласт, чтобы пойти вверх за Кубком Гагарина», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

В текущем сезоне СКА провёл 24 матча и на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ.