«Бостон» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй»

«Бостон» подписал контракт с нападающим Тайлером Джонсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, с форвардом согласован годовой пропорциональный контракт на сумму $ 775 тыс.

Джонсон подписывал пробный контракт с «Бостоном» в тренировочном лагере перед сезоном, но у «Брюинз» не было достаточно места в потолке зарплат в начале сезона, чтобы вписать его в команду. Клуб подождал определённого момента сезона, когда мог бы пропорционально распределить контракт, чтобы вписать его в потолок. С пропорциональным контрактом Джонсон получит чуть менее $ 662 тыс. из зарплаты в $ 775 тыс.

34-летний форвард, набрал 31 (17+14) очко в 67 играх за «Чикаго» в прошлом сезоне. Всего в НХЛ форвард набрал 431 (193+238) очко в 738 матчах и выиграл Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 и 2021 годах.