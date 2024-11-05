Плющев — о долгах в «Ладе»: у кого-то жёны могут себя неадекватно вести в таких случаях

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о задолженности «Лады» перед игроками. Ранее генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв заявил, что хоккеисты до сих пор не получили зарплату за октябрь.

«Я не финансовый директор КХЛ и не финансовый директор «Лады». Сложно комментировать вещи, в которых ты не компетентен. Что касается влияния на хоккеистов, то, конечно, такие вещи давят на них. У большинства есть семьи, у кого-то могут и жёны себя не всегда адекватно вести в таких случаях. Надо быть внутри этого коллектива.

Наверняка руководители клуба разговаривают с губернатором, объясняют проблемы. Это не первый случай в лиге и думаю, что не последний. Всегда находились какие-то выходы, поэтому есть уверенность, что и сейчас найдутся», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».