Канарейкин: прошло два месяца чемпионата, ЦСКА пора показывать то, что от них ждут

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил игру ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. Значительно обновлённая армейская команда после 21 матча занимает лишь шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Пока не чувствуется устойчивость ЦСКА. Понятно, что команда обновилась. Но она обновилась игроками хорошего уровня. Некоторые из них прошли через АХЛ и НХЛ. Материал есть. За плечами два месяца чемпионата, ЦСКА пора показывать то, что от них ждут. Пока армейцев лихорадит», – цитирует Канарейкина Metaratings.

Напомним, в прошедшее межсезонье ЦСКА возглавил Пётр Воробьёв.