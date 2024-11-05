Баландин: Ротенбергу стало понятно, что он ошибся, взяв Кузнецова в СКА

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о нестабильной игре Евгения Кузнецова в СКА. Именитый форвард занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. Всего за 20 матчей 32-летний нападающий набрал 30 минут штрафа.

«Предвиделось, что так и будет происходить. Кузнецов психует, многое у него не получается. Для себя он всё прекрасно понимает. Мне кажется, что Ротенбергу стало понятно, что он ошибся, взяв Кузнецова в команду. Вместо него лучше было бы дать играть какому-то перспективному хоккеисту.

Думаю, что Женя будет психовать и дальше. Обычно он улыбается, хохмит, а тут у него на лице растерянность. Но я уже говорил про Кузнецова: «То, что потеряно годами, не собрать крохами». Он так и будет играть волнообразно. Будет небольшой всплеск, потому что мастерство и понимание хоккея у него есть, потом – опять затишье. Что-то он может показывать, но этого недостаточно для серьёзного хоккея.

Вариантов развития карьеры Кузнецова в СКА много, а самое тяжёлое – вернуться на высокий уровень. Он слишком много всего растерял: талант, не подкреплённый трудолюбием, – мёртвый талант», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.