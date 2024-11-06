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Матвей Мичков отметился первым голевым действием за пять последних матчей

Матвей Мичков отметился первым голевым действием за пять последних матчей
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В эти минуты в американском Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Типпетт, Мичков) – 07:54 (pp)     1:1 Блейк (Друри, Орлов) – 14:25     2:1 Робинсон (Нечас, Бёрнс) – 28:56     3:1 Мартинук (Славин, Бёрнс) – 29:50     3:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 33:30    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт ничейный — 1:1. В этой встрече российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей на Трэвиса Конечны. Для 19-летнего россиянина это первое голевое действие в пяти последних матчах.

Отметим, в 13 матчах за «Филадельфию» Мичков набрал 10 очков. Он забросил четыре гола и сделал шесть голевых передач. В минувшем сезоне он играл в «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге.

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