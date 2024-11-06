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Алексей Протас рассказал, что делает Овечкина капитаном и лидером «Вашингтона»

Алексей Протас рассказал, что делает Овечкина капитаном и лидером «Вашингтона»
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о капитане столичного клуба, российском форварде Александре Овечкине.

«Иногда он [Александр Овечкин] счастливее, когда кто-то из партнёров забивает, чем когда он отличается сам. Это многое говорит о нём, как о товарище по команде, как о капитане и лидере. Конечно, все знают, что вместе с успехом команды придут и индивидуальные достижения», — приводит слова Протаса официальный сайт НХЛ.

С начала сезона НХЛ у Овечкина 14 очков в 11 матчах за «Вашингтон». Александр смог забросить семь шайб и сделать семь голевых передач. Отметим, что до рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 34 раза.

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