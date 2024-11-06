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Форвард «Сент-Луиса» госпитализирован после попадания шайбы в горло в игре с «Тампой»

Форвард «Сент-Луиса» госпитализирован после попадания шайбы в горло в игре с «Тампой»
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Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» был прерван примерно за минуту до окончания первого периода из-за опасной травмы, которую получил нападающий «блюзменов» Дилан Холлоуэй.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пербикс (Чирелли, Кучеров) – 22:39     1:1 Сундквист (Кессел, Болдюк) – 27:57     2:1 Торопченко (Факса) – 38:25     3:1 Кайру (Шенн, Саад) – 48:51     3:2 Хедман (Кучеров) – 51:43    

После броска форварда «молний» Ника Пола шайба угодила Холлоуэю прямо в горло, в результате чего канадца увезли на машине скорой помощи. Команды приняли решение не доигрывать оставшееся время первого периода и удалились в раздевалку. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.

На данный момент счёт в матче 1:1. У «Сент-Луиса» отличился Оскар Сундквист, у «Тампы» — Ник Пербикс, одним из ассистентов которого выступил россиянин Никита Кучеров.

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