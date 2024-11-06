Форвард «Сент-Луиса» госпитализирован после попадания шайбы в горло в игре с «Тампой»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» был прерван примерно за минуту до окончания первого периода из-за опасной травмы, которую получил нападающий «блюзменов» Дилан Холлоуэй.

После броска форварда «молний» Ника Пола шайба угодила Холлоуэю прямо в горло, в результате чего канадца увезли на машине скорой помощи. Команды приняли решение не доигрывать оставшееся время первого периода и удалились в раздевалку. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.

На данный момент счёт в матче 1:1. У «Сент-Луиса» отличился Оскар Сундквист, у «Тампы» — Ник Пербикс, одним из ассистентов которого выступил россиянин Никита Кучеров.