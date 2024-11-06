Два очка Орлова и Свечникова помогли «Каролине» победить «Филадельфию», у Мичкова — ассист

В ночь с 5 на 6 ноября в американском Роли на стадионе «Леново Центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей голы забивали Джексон Блейк, Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Мартин Нечас (1+1), Джордан Мартинук и Джек Рослович. На счету россиян Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова две результативные передачи. Для «Каролины» эта победа стала седьмой подряд в НХЛ. Голкипер хозяев Пётр Кочетков совершил 12 спасений.

За гостей голами отметились Трэвис Конечны (2+2), Оуэн Типпетт (1+1) и Морган Фрост. Российский нападающий Матвей Мичков отметился в этой встрече голевой передачей, которая стала первой для него за последние пять матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет на домашнем льду с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» встретится на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча состоятся 8 ноября.

Материалы по теме Матвей Мичков отметился первым голевым действием за пять последних матчей

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: