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Каролина Харрикейнз — Филадельфия Флайерз, результат матча 6 ноября 2024, счёт 6:4, регулярный чемпионат НХЛ

Два очка Орлова и Свечникова помогли «Каролине» победить «Филадельфию», у Мичкова — ассист
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В ночь с 5 на 6 ноября в американском Роли на стадионе «Леново Центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Типпетт, Мичков) – 07:54 (pp)     1:1 Блейк (Друри, Орлов) – 14:25     2:1 Робинсон (Нечас, Бёрнс) – 28:56     3:1 Мартинук (Славин, Бёрнс) – 29:50     3:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 33:30     3:3 Фрост (Санхайм, Конечны) – 41:18     4:3 Рослович (Свечников, Ахо) – 41:47     4:4 Конечны (Кутюрье) – 49:17     5:4 Нечас – 59:29     6:4 Джарвис – 59:58    

В составе победителей голы забивали Джексон Блейк, Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Мартин Нечас (1+1), Джордан Мартинук и Джек Рослович. На счету россиян Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова две результативные передачи. Для «Каролины» эта победа стала седьмой подряд в НХЛ. Голкипер хозяев Пётр Кочетков совершил 12 спасений.

За гостей голами отметились Трэвис Конечны (2+2), Оуэн Типпетт (1+1) и Морган Фрост. Российский нападающий Матвей Мичков отметился в этой встрече голевой передачей, которая стала первой для него за последние пять матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет на домашнем льду с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» встретится на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча состоятся 8 ноября.

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