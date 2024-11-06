Матвей Мичков вышел на первое место по очкам среди новичков сезона НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:6).

Таким образом, по итогам этой игры на счету 19-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в нынешнем сезоне, что позволило ему выйти на первое место по количеству результативных баллов, сравнявшись с нападающим «Даллас Старз» Логаном Стэнковеном.

Отметим, что этот ассист стал первым результативным действием Мичкова за пять последних матчей. Этот сезон является для него дебютным в НХЛ. В минувшем сезоне Матвей играл за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Напомним, Мичков был признан лучшим новичком НХЛ в октябре.