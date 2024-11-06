Матвей Мичков вышел на первое место по очкам среди новичков сезона НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Типпетт, Мичков) – 07:54 (pp) 1:1 Блейк (Друри, Орлов) – 14:25 2:1 Робинсон (Нечас, Бёрнс) – 28:56 3:1 Мартинук (Славин, Бёрнс) – 29:50 3:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 33:30 3:3 Фрост (Санхайм, Конечны) – 41:18 4:3 Рослович (Свечников, Ахо) – 41:47 4:4 Конечны (Кутюрье) – 49:17 5:4 Нечас – 59:29 6:4 Джарвис – 59:58
Таким образом, по итогам этой игры на счету 19-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в нынешнем сезоне, что позволило ему выйти на первое место по количеству результативных баллов, сравнявшись с нападающим «Даллас Старз» Логаном Стэнковеном.
Отметим, что этот ассист стал первым результативным действием Мичкова за пять последних матчей. Этот сезон является для него дебютным в НХЛ. В минувшем сезоне Матвей играл за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Напомним, Мичков был признан лучшим новичком НХЛ в октябре.
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