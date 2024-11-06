Ассист Мироманова помог «Калгари» победить в овертайме «Монреаль»

В ночь с 5 на 6 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки потерпели поражение в овертайме со счётом 2:3 OT.

В составе «Калгари» результативной передачей отметился российский защитник Даниил Мироманов. Нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко нанёс два броска по воротам, на счету белорусского форварда гостей Егора Шаранговича пять бросков.

«Калгари» набрал 15 очков в 13 матчах и поднялся на пятое место в Западной конференции. «Монреаль» с 10 очками в 13 матчах занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице Востока.