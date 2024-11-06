В «Сент-Луисе» сообщили о состоянии Холлоуэя, госпитализированного после жуткой травмы

Появилась первая информация о состоянии защитника «Сент-Луис Блюз» Дилана Холлоуэя, который был увезён на скорой помощи во время продолжающегося в данный момент матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после того, как шайба угодила ему в горло.
«Дилан Холлоуэй находится в сознании и в стабильном состоянии. Он на пути в больницу для дальнейшего наблюдения и оценки», — сообщает пресс-служба «Блюз» в социальных сетях.
Напомним, из-за данного инцидента команды не стали доигрывать первый период, до конца которого оставалось около минуты, и удалились в подтрибунное помещение. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Холлоуэя 6 (4+2) очков в 12 матчах.
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