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В «Сент-Луисе» сообщили о состоянии Холлоуэя, госпитализированного после жуткой травмы

В «Сент-Луисе» сообщили о состоянии Холлоуэя, госпитализированного после жуткой травмы
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Появилась первая информация о состоянии защитника «Сент-Луис Блюз» Дилана Холлоуэя, который был увезён на скорой помощи во время продолжающегося в данный момент матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после того, как шайба угодила ему в горло.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3-й период
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пербикс (Чирелли, Кучеров) – 22:39     1:1 Сундквист (Кессел, Болдюк) – 27:57     2:1 Торопченко (Факса) – 38:25     3:1 Кайру (Шенн, Саад) – 48:51     3:2 Хедман (Кучеров) – 51:43    

«Дилан Холлоуэй находится в сознании и в стабильном состоянии. Он на пути в больницу для дальнейшего наблюдения и оценки», — сообщает пресс-служба «Блюз» в социальных сетях.

Напомним, из-за данного инцидента команды не стали доигрывать первый период, до конца которого оставалось около минуты, и удалились в подтрибунное помещение. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Холлоуэя 6 (4+2) очков в 12 матчах.

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