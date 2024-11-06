Капризов упал на лёд, истекая кровью, после попадания шайбы в зубы в матче с «Кингз»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал жертвой неприятного инцидента во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджеле Кингз», который проходит в эти минуты.

В середине второго периода после вбрасывания у ворот «Кингз» шайба угодила россиянину в зубы, в результате чего он упал на лёд, истекая кровью.

Фото: Кадр из трансляции

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах. На данный момент россиянин возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ вместе с Кейлом Макаром из «Колорадо Эвеланш» и Сэмом Райнхартом из «Флориды Пантерз». Это его пятый сезон в составе «Миннесоты».

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 3:1 в пользу «Лос-Анджелеса». Результативными действиями в этой игре Капризов пока не отметился.