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32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» по буллитам обыграть «Питтсбург». У Малкина гол+пас

32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» по буллитам обыграть «Питтсбург». У Малкина гол+пас
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 25:27     1:1 Палмьери (Хорват, Цыплаков) – 32:21     1:2 Малкин – 33:37 (pp)     1:3 Бантинг (Пульюярви, Аччари) – 47:44     2:3 Хольмстрём (Палмьери, Пулок) – 49:41 (pp)     3:3 Пажо (Хорват, Ли) – 52:48     4:3 Хорват – 65:00    

Шайбами в составе победителей отметились Кайл Палмьери, Симон Хольмстрём и Жан-Габриэль Пажо. Решающий буллит в послематчевой серии на счету Бо Хорвата. У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Евгений Малкин и Майкл Бантинг.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился 32 сейвами.

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