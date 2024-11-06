32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» по буллитам обыграть «Питтсбург». У Малкина гол+пас
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 25:27 1:1 Палмьери (Хорват, Цыплаков) – 32:21 1:2 Малкин – 33:37 (pp) 1:3 Бантинг (Пульюярви, Аччари) – 47:44 2:3 Хольмстрём (Палмьери, Пулок) – 49:41 (pp) 3:3 Пажо (Хорват, Ли) – 52:48 4:3 Хорват – 65:00
Шайбами в составе победителей отметились Кайл Палмьери, Симон Хольмстрём и Жан-Габриэль Пажо. Решающий буллит в послематчевой серии на счету Бо Хорвата. У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Евгений Малкин и Майкл Бантинг.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился 32 сейвами.
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