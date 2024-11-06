32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» по буллитам обыграть «Питтсбург». У Малкина гол+пас

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б).

Шайбами в составе победителей отметились Кайл Палмьери, Симон Хольмстрём и Жан-Габриэль Пажо. Решающий буллит в послематчевой серии на счету Бо Хорвата. У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Евгений Малкин и Майкл Бантинг.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился 32 сейвами.