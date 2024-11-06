Два ассиста Кучерова не помогли «Тампе» увезти победу из «Сент-Луиса». У Торопченко — гол
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг».(3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пербикс (Чирелли, Кучеров) – 22:39 1:1 Сундквист (Кессел, Болдюк) – 27:57 2:1 Торопченко (Факса) – 38:25 3:1 Кайру (Шенн, Саад) – 48:51 3:2 Хедман (Кучеров) – 51:43
В составе победителей шайбами отметились Оскар Сундквист, Алексей Торопченко и Джордан Кайру. У «Тампы» голы забили Ник Пербикс и Виктор Хедман.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.
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