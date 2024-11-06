Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Миннесоту». Капризов без очков

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» (1:5).

Шайбами в составе победителей отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала, дважды Тревор Льюис и Куинтон Байфилд. Единственный гол «Миннесоты» на счету Зака Богосяна.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков записал на свой счёт ассист.

Звёздный российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

«Лос-Анджелес» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Миннесота» осталась с 18 очками и идёт второй в Центральном дивизионе.