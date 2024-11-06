Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Миннесоту». Капризов без очков
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» (1:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Богосян (Годро, Хартман) – 27:31 1:1 Фёгеле (Лаферрье, Байфилд) – 34:30 1:2 Фиала (Лаферрье, Копитар) – 38:55 (pp) 1:3 Льюис (Ли, Жанно) – 47:39 1:4 Байфилд (Гавриков, Мур) – 54:12 1:5 Льюис (Дано, Мур) – 56:14
Шайбами в составе победителей отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала, дважды Тревор Льюис и Куинтон Байфилд. Единственный гол «Миннесоты» на счету Зака Богосяна.
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков записал на свой счёт ассист.
Звёздный российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.
«Лос-Анджелес» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Миннесота» осталась с 18 очками и идёт второй в Центральном дивизионе.
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