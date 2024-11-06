Маккиннон отметился достижением, ранее принадлежавшим лишь Гретцки в истории НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.
Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон поучаствовал во всех к этому моменту четырёх шайбах своей команды, отметившись результативными передачами. Этот результат позволил канадцу продлить свою серию с набранными очками со старта этого сезона до 13 матчей. Маккиннон стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, в карьере которого более одной аналогичной серии с начала сезона. Единственным, кому это удавалось раньше, был легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого четыре таких серии.
Всего в нынешнем сезоне на счету Маккиннона, с учётом этой игры, 24 (6+18) очка в 13 играх.
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