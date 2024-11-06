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Маккиннон отметился достижением, ранее принадлежавшим лишь Гретцки в истории НХЛ

Маккиннон отметился достижением, ранее принадлежавшим лишь Гретцки в истории НХЛ
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В эти минуты в Денвере (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Вагнер (Маккиннон, Жирар) – 02:28     1:1 Шварц (Бенирс, Эванс) – 12:58     2:1 Иван (Коваленко, Маккиннон) – 14:12     2:2 Макканн (Стивенсон) – 20:23 (pp)     3:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 26:44 (pp)     4:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 29:11 (pp)     4:3 Бенирс (Монтур, Макканн) – 57:31     5:3 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 57:54     6:3 Коваленко (Миттельштадт, Мэнсон) – 59:58 (pp)    

Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон поучаствовал во всех к этому моменту четырёх шайбах своей команды, отметившись результативными передачами. Этот результат позволил канадцу продлить свою серию с набранными очками со старта этого сезона до 13 матчей. Маккиннон стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, в карьере которого более одной аналогичной серии с начала сезона. Единственным, кому это удавалось раньше, был легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого четыре таких серии.

Всего в нынешнем сезоне на счету Маккиннона, с учётом этой игры, 24 (6+18) очка в 13 играх.

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