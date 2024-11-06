Пять очков Маккиннона и «гол+пас» Коваленко принесли «Колорадо» победу над «Сиэтлом»
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В ночь с 5 на 6 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Вагнер (Маккиннон, Жирар) – 02:28 1:1 Шварц (Бенирс, Эванс) – 12:58 2:1 Иван (Коваленко, Маккиннон) – 14:12 2:2 Макканн (Стивенсон) – 20:23 (pp) 3:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 26:44 (pp) 4:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 29:11 (pp) 4:3 Бенирс (Монтур, Макканн) – 57:31 5:3 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 57:54 6:3 Коваленко (Миттельштадт, Мэнсон) – 59:58 (pp)
Ассистентский пента-трик оформил центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который отдал результативные передачи для всех шайб своей команды с первой по пятую. Российский нападающий Николай Коваленко за секунду до конца матча забил шестой гол «Эвеланш», также на его счету результативный пас.
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