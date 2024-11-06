Пять очков Маккиннона и «гол+пас» Коваленко принесли «Колорадо» победу над «Сиэтлом»

В ночь с 5 на 6 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3.

Ассистентский пента-трик оформил центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который отдал результативные передачи для всех шайб своей команды с первой по пятую. Российский нападающий Николай Коваленко за секунду до конца матча забил шестой гол «Эвеланш», также на его счету результативный пас.