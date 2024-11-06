Малкин вошёл в десятку лучших в истории НХЛ по голам в большинстве за одну команду
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом в большинстве в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 25:27 1:1 Палмьери (Хорват, Цыплаков) – 32:21 1:2 Малкин – 33:37 (pp) 1:3 Бантинг (Пульюярви, Аччари) – 47:44 2:3 Хольмстрём (Палмьери, Пулок) – 49:41 (pp) 3:3 Пажо (Хорват, Ли) – 52:48 4:3 Хорват – 65:00
Эта шайба стала 180-й в карьере Малкина, заброшенной при реализации лишнего в составе «Питтсбурга». Благодаря этому россиянин вышел на десятое место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну команду, сравнявшись с Майком Босси (180 за «Айлендерс»). Единственными действующими хоккеистами, опережающими Евгения по этому показателю являются Александр Овечкин (313 за «Вашингтон Кэпиталз») и Стивен Стэмкос (214 за «Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Всего в нынешнем сезоне на счету 38-летнего Малкина 16 (4+12) очков в 14 играх. Он выступает за «Пингвинз» всю свою карьеру в НХЛ.
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