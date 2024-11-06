Малкин вошёл в десятку лучших в истории НХЛ по голам в большинстве за одну команду

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом в большинстве в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

Эта шайба стала 180-й в карьере Малкина, заброшенной при реализации лишнего в составе «Питтсбурга». Благодаря этому россиянин вышел на десятое место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну команду, сравнявшись с Майком Босси (180 за «Айлендерс»). Единственными действующими хоккеистами, опережающими Евгения по этому показателю являются Александр Овечкин (313 за «Вашингтон Кэпиталз») и Стивен Стэмкос (214 за «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Всего в нынешнем сезоне на счету 38-летнего Малкина 16 (4+12) очков в 14 играх. Он выступает за «Пингвинз» всю свою карьеру в НХЛ.