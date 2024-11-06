Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии получившего жуткую травму Холлоуэя

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Дрю Баннистер сообщил обновлённую информацию о состоянии нападающего своей команды Дилана Холлоуэя, которому шайба попала в горло во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

«Исходя из того, что мы услышали, его дела идут хорошо. Это приятный знак», — приводит слова Баннистера пресс-служба «Блюз».

Напомним, из-за данного инцидента команды не стали доигрывать первый период, до конца которого оставалось около минуты, и удалились в подтрибунное помещение. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Холлоуэя 6 (4+2) очков в 12 матчах.