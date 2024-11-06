Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии получившего жуткую травму Холлоуэя
Поделиться
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Дрю Баннистер сообщил обновлённую информацию о состоянии нападающего своей команды Дилана Холлоуэя, которому шайба попала в горло во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пербикс (Чирелли, Кучеров) – 22:39 1:1 Сундквист (Кессел, Болдюк) – 27:57 2:1 Торопченко (Факса) – 38:25 3:1 Кайру (Шенн, Саад) – 48:51 3:2 Хедман (Кучеров) – 51:43
«Исходя из того, что мы услышали, его дела идут хорошо. Это приятный знак», — приводит слова Баннистера пресс-служба «Блюз».
Напомним, из-за данного инцидента команды не стали доигрывать первый период, до конца которого оставалось около минуты, и удалились в подтрибунное помещение. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Холлоуэя 6 (4+2) очков в 12 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2024
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:17
-
08:03
-
07:57
-
07:43
-
07:42
-
07:21
-
06:42
-
06:34
-
06:29
-
06:14
-
05:52
-
05:52
-
05:40
-
05:38
-
05:17
-
04:13
-
03:56
- 5 ноября 2024
-
23:50
-
23:20
-
22:55
-
22:26
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
20:45
-
20:21
-
19:52
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:37
-
18:34