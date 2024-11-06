НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё две игры продолжаются сейчас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Райлли (Марнер, Нис) – 28:44 (pp) 2:0 Нюландер (Марнер, Райлли) – 29:58 (pp) 3:0 Нис (Нюландер, Райлли) – 54:13 (pp) 4:0 Лоренц (Танев) – 55:58
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Типпетт, Мичков) – 07:54 (pp) 1:1 Блейк (Друри, Орлов) – 14:25 2:1 Робинсон (Нечас, Бёрнс) – 28:56 3:1 Мартинук (Славин, Бёрнс) – 29:50 3:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 33:30 3:3 Фрост (Санхайм, Конечны) – 41:18 4:3 Рослович (Свечников, Ахо) – 41:47 4:4 Конечны (Кутюрье) – 49:17 5:4 Нечас – 59:29 6:4 Джарвис – 59:58
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Петерка (Цукер) – 06:37 (pp) 2:0 Байрэм (Маклауд, Далин) – 20:17 2:1 Грейг (Штюцле, Ткачук) – 27:31 3:1 Байрэм (Гринвей, Маклауд) – 40:21 4:1 Томпсон (Так) – 40:37 5:1 Петерка – 52:08 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Кадри, Мироманов) – 24:20 1:1 Галлахер (Армиа, Капанен) – 36:23 (pp) 2:1 Армиа (Эванс) – 45:56 (sh) 2:2 Коронато (Коулман) – 57:14 2:3 Коронато – 60:07
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 25:27 1:1 Палмьери (Хорват, Цыплаков) – 32:21 1:2 Малкин – 33:37 (pp) 1:3 Бантинг (Пульюярви, Аччари) – 47:44 2:3 Хольмстрём (Палмьери, Пулок) – 49:41 (pp) 3:3 Пажо (Хорват, Ли) – 52:48 4:3 Хорват – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Виларди (Моррисси, Шайфли) – 37:57 (pp) 2:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Лаури) – 47:30 3:0 Нидеррайтер (Лаури, Сэмберг) – 57:01
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Богосян (Годро, Хартман) – 27:31 1:1 Фёгеле (Лаферрье, Байфилд) – 34:30 1:2 Фиала (Лаферрье, Копитар) – 38:55 (pp) 1:3 Льюис (Ли, Жанно) – 47:39 1:4 Байфилд (Гавриков, Мур) – 54:12 1:5 Льюис (Дано, Мур) – 56:14
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пербикс (Чирелли, Кучеров) – 22:39 1:1 Сундквист (Кессел, Болдюк) – 27:57 2:1 Торопченко (Факса) – 38:25 3:1 Кайру (Шенн, Саад) – 48:51 3:2 Хедман (Кучеров) – 51:43
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Вагнер (Маккиннон, Жирар) – 02:28 1:1 Шварц (Бенирс, Эванс) – 12:58 2:1 Иван (Коваленко, Маккиннон) – 14:12 2:2 Макканн (Стивенсон) – 20:23 (pp) 3:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 26:44 (pp) 4:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 29:11 (pp) 4:3 Бенирс (Монтур, Макканн) – 57:31 5:3 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 57:54 6:3 Коваленко (Миттельштадт, Мэнсон) – 59:58 (pp)
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Целльвегер (Терри, Мактавиш) – 05:35 (pp) 1:1 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 16:22 (pp) 1:2 Шервуд (Бреннстрём, Хайнен) – 17:20 1:3 Хьюз (Гарланд) – 22:20 1:4 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 52:08 1:5 Хайнен (Шервуд, Блюгерс) – 58:17
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
1 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Томпсон (Смит, Зеттерлунд) – 38:49
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 19 очков после 13 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 24 результативными очками после 13 матчей.
Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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