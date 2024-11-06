Алексей Торопченко рассказал о тяжёлой травме форварда «Сент-Луиса» Холлоуэя

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко рассказал о тяжёлой травме одноклубника Дилана Холлоуэя в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

«Я увидел, что что-то происходит, и я сказал [тренеру «Сент-Луиса»] Рэю. Мы все волновались, но врачи сказали, что с ним всё в порядке, это действительно приятно было слышать», — приводит слова Торопченко сайт НХЛ.

После броска форварда «молний» Ника Пола шайба угодила Холлоуэю прямо в горло, в результате чего канадца увезли на машине скорой помощи. Команды приняли решение не доигрывать оставшееся время первого периода и удалились в раздевалку. Тем не менее по истечении 17 минут команды вышли на второй период, доиграв сначала оставшееся время первой двадцатиминутки.