Маккиннон догнал Малкина по количеству пятиочковых игр за карьеру в НХЛ

Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился пятью результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3).

Этот результат помог канадцу выйти на второе место среди действующих игроков НХЛ по количеству игр с пятью или более очками (8), сравнявшись с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. Лучшим по этому показателю является лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (11).

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Маккиннона 25 (6+19) очков в 13 играх.

«Колорадо» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В ближайшей игре «лавины» 8 ноября сыграют на выезде с «Виннипег Джетс».