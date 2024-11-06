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Маккиннон догнал Малкина по количеству пятиочковых игр за карьеру в НХЛ

Маккиннон догнал Малкина по количеству пятиочковых игр за карьеру в НХЛ
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Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился пятью результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Вагнер (Маккиннон, Жирар) – 02:28     1:1 Шварц (Бенирс, Эванс) – 12:58     2:1 Иван (Коваленко, Маккиннон) – 14:12     2:2 Макканн (Стивенсон) – 20:23 (pp)     3:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 26:44 (pp)     4:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 29:11 (pp)     4:3 Бенирс (Монтур, Макканн) – 57:31     5:3 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 57:54     6:3 Коваленко (Миттельштадт, Мэнсон) – 59:58 (pp)    

Этот результат помог канадцу выйти на второе место среди действующих игроков НХЛ по количеству игр с пятью или более очками (8), сравнявшись с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. Лучшим по этому показателю является лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (11).

Натан Маккиннон Подробнее

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Маккиннона 25 (6+19) очков в 13 играх.

«Колорадо» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В ближайшей игре «лавины» 8 ноября сыграют на выезде с «Виннипег Джетс».

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