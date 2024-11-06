Главный тренер «Миннесоты» заявил, что Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо
Поделиться
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс заявил, что российскому нападающему «дикарей» Кириллу Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5). Об этом сообщает AP News.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Богосян (Годро, Хартман) – 27:31 1:1 Фёгеле (Лаферрье, Байфилд) – 34:30 1:2 Фиала (Лаферрье, Копитар) – 38:55 (pp) 1:3 Льюис (Ли, Жанно) – 47:39 1:4 Байфилд (Гавриков, Мур) – 54:12 1:5 Льюис (Дано, Мур) – 56:14
Напомним, в середине второго периода после вбрасывания у ворот «Кингз» шайба угодила россиянину в зубы, в результате чего он упал на лёд, истекая кровью. Он пропустил последние 12 минут второго периода, но вышел в третием периоде.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах. «Миннесота» имеет в активе 18 очков и идёт второй в Центральном дивизионе Национальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 6 ноября 2024
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:17
-
08:03
-
07:57
-
07:43
-
07:42
-
07:21
-
06:42
-
06:34
-
06:29
-
06:14
-
05:52
-
05:52
-
05:40
-
05:38
-
05:17
-
04:13
-
03:56
- 5 ноября 2024
-
23:50
-
23:20
-
22:55
-
22:26
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
20:45
-
20:21
-
19:52
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:37
-
18:34