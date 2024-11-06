Главный тренер «Миннесоты» заявил, что Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс заявил, что российскому нападающему «дикарей» Кириллу Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5). Об этом сообщает AP News.

Напомним, в середине второго периода после вбрасывания у ворот «Кингз» шайба угодила россиянину в зубы, в результате чего он упал на лёд, истекая кровью. Он пропустил последние 12 минут второго периода, но вышел в третием периоде.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах. «Миннесота» имеет в активе 18 очков и идёт второй в Центральном дивизионе Национальной хоккейной лиги.