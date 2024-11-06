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Главный тренер «Миннесоты» заявил, что Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо

Главный тренер «Миннесоты» заявил, что Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс заявил, что российскому нападающему «дикарей» Кириллу Капризову наложили швы после попадания шайбы в лицо во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5). Об этом сообщает AP News.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Богосян (Годро, Хартман) – 27:31     1:1 Фёгеле (Лаферрье, Байфилд) – 34:30     1:2 Фиала (Лаферрье, Копитар) – 38:55 (pp)     1:3 Льюис (Ли, Жанно) – 47:39     1:4 Байфилд (Гавриков, Мур) – 54:12     1:5 Льюис (Дано, Мур) – 56:14    

Напомним, в середине второго периода после вбрасывания у ворот «Кингз» шайба угодила россиянину в зубы, в результате чего он упал на лёд, истекая кровью. Он пропустил последние 12 минут второго периода, но вышел в третием периоде.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах. «Миннесота» имеет в активе 18 очков и идёт второй в Центральном дивизионе Национальной хоккейной лиги.

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