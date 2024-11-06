Сорокин — пятый голкипер в истории «Айлендерс», сыгравший 200 матчей за клуб
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Сегодня, 6 ноября, «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 25:27 1:1 Палмьери (Хорват, Цыплаков) – 32:21 1:2 Малкин – 33:37 (pp) 1:3 Бантинг (Пульюярви, Аччари) – 47:44 2:3 Хольмстрём (Палмьери, Пулок) – 49:41 (pp) 3:3 Пажо (Хорват, Ли) – 52:48 4:3 Хорват – 65:00
Ворота «островитян» в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 броска. Для него этот матч стал 200-м в составе нью-йоркской команды. Он стал пятым голкипером в истории «Айлендерс», сыгравшим в 200 или более матчах за клуб.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате 29-летний Сорокин провёл восемь матчей, в которых отразил 92,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,35. Он защищает цвета «островитян» уже пятый сезон.
«Айлендерс» набрали 12 очков и обошли «Питтсбург» в турнирной таблице Столичного дивизиона, занимая шестую строчку.
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