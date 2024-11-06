Сорокин — пятый голкипер в истории «Айлендерс», сыгравший 200 матчей за клуб

Сегодня, 6 ноября, «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ворота «островитян» в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 броска. Для него этот матч стал 200-м в составе нью-йоркской команды. Он стал пятым голкипером в истории «Айлендерс», сыгравшим в 200 или более матчах за клуб.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате 29-летний Сорокин провёл восемь матчей, в которых отразил 92,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,35. Он защищает цвета «островитян» уже пятый сезон.

«Айлендерс» набрали 12 очков и обошли «Питтсбург» в турнирной таблице Столичного дивизиона, занимая шестую строчку.