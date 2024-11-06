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«Он великолепен». Коннор Макдэвид — об игре Василия Подколзина в «Эдмонтоне»

«Он великолепен». Коннор Макдэвид — об игре Василия Подколзина в «Эдмонтоне»
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Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре российского форварда «нефтяников» Василия Подколзина.

«Он делает так много хорошего. Он выигрывает сражения, сохраняет шайбу в линии атаки для Драйзайтля и Арвидссона. Иногда мелкие вещи, которые делает Подколзин, остаются незамеченными, но, когда ты играешь с таким парнем, как Драйзайтль, это очень весело. Подколзин работает не покладая рук, он великолепен», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

В нынешнем сезоне Подколзин сыграл 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи. «Ойлерз» располагаются на девятой строчке в таблице Запада.

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