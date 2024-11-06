Гол Марченко и передача Чинахова не спасли «Коламбус» от поражения в игре с «Сан-Хосе»

6 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.

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В первом периоде команды голов не забили.

На 19-й минуте второй двадцатиминутки Джек Томпсон с передач Уилла Смита и Фабиана Зеттерлунда открыл счёт во встрече.

В середине третьего игрового отрезка Кирилл Марченко с передач Дэймона Сиверсона и Егора Чинахова восстановил равенство в счёте.

В овертайме Александер Веннберг с передачи Фабиана Зеттерлунда принёс «акулам» победу.

Для «Коламбуса» это поражение стало третьим кряду.