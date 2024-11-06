Гол Марченко и передача Чинахова не спасли «Коламбус» от поражения в игре с «Сан-Хосе»
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6 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Томпсон (Смит, Зеттерлунд) – 38:49 1:1 Марченко (Сиверсон, Чинахов) – 49:17 2:1 Веннберг (Зеттерлунд, Ванечек) – 63:11
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В первом периоде команды голов не забили.
На 19-й минуте второй двадцатиминутки Джек Томпсон с передач Уилла Смита и Фабиана Зеттерлунда открыл счёт во встрече.
В середине третьего игрового отрезка Кирилл Марченко с передач Дэймона Сиверсона и Егора Чинахова восстановил равенство в счёте.
В овертайме Александер Веннберг с передачи Фабиана Зеттерлунда принёс «акулам» победу.
Для «Коламбуса» это поражение стало третьим кряду.
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