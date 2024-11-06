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«Он довольно уверенно движется к рекорду Гретцки». Крикунов — об игре Овечкина

«Он довольно уверенно движется к рекорду Гретцки». Крикунов — об игре Овечкина
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Видно, что Овечкин в межсезонье перезагрузился, отдохнул и уже не испытывает тех проблем, которые были в прошлом регулярном чемпионате, когда только к его концу Саша начал стабильно набирать очки.

Не знаю, может быть, он как-то скорректировал свою подготовку, но видна свежесть в глазах и движениях Овечкина, а также то, что его хорошо понимают партнёры, и тренеры знают, как использовать сильные качества своего капитана. По тому темпу, с которым он забивает голы, вполне возможно, что рекорд Гретцки будет побит уже в этом сезоне, но я всё-таки склоняюсь к тому, что это будет сложно, поскольку НХЛ — такая лига, где уровень сопротивления со стороны соперников высочайший.

Поэтому спадов Овечкину и «Вашингтону» не избежать, а отсюда и забросить более 30 шайб будет непросто. Но у него будет ещё следующий сезон, а пока он довольно уверенно движется к рекорду», — приводит слова Крикунова «Известия».

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