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Кравчук — о штрафах Кузнецова: звезда в штрафном боксе — минус команде, судье, лиге, игре

Кравчук — о штрафах Кузнецова: звезда в штрафном боксе — минус команде, судье, лиге, игре
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Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера ЦСКА Игорь Кравчук прокомментировал штрафные минуты нападающего СКА Евгения Кузнецова в сезоне.

— Вы постоянно смотрите НХЛ, провели два очень плотных сезона с ЦСКА. Можете сравнить судейство в НХЛ и КХЛ?
— Сравнивать две лиги не вижу смысла, эта тема, скажем так, раздражитель. Если говорить о судействе, то его уровень в НХЛ, безусловно, выше.

У арбитров НХЛ существует понимание, что именно звёзды — главные действующие лица хоккейного спектакля, который собирает такую большую аудиторию. Также есть абсолютное понимание роли именно судей. Они не должны быть заметны, их задача — создать на льду такие условия, чтобы хоккеисты смогли проявить все свои лучшие качества и выдать зрелище. В этом суть всего бизнеса НХЛ, во главе которого — деньги и прибыль.

Все понимают: если эти суперзвёзды будут получать «десятки» и регулярно сидеть в штрафом боксе, это минус всем — командам, судьям, лиге, игре в целом. И это ломает бизнес, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Напомним, в игре с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов получил 14 минут штрафа, в том числе за оскорбление судей и неспортивное поведение.

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