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Олимпийский чемпион: «Спартаку» надо всё время играть на победу, ждать плей-офф — иллюзия

Олимпийский чемпион: «Спартаку» надо всё время играть на победу, ждать плей-офф — иллюзия
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Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что «Спартак» должен ставить игру во время регулярного сезона и не ждать начала плей-офф.

«Что касается желаемого места в таблице перед плей-офф, то есть негласное правило: чтобы побеждать, надо побеждать. Для этого надо всё время играть на победу и добиваться её. Те, кто этого не делает в каждой встрече, как правило, не добивается больших результатов глобально. Надежда на то, что можно в плей-офф что-то резко изменить, выступить хорошо и успешно, является не чем иным, как иллюзией. А иллюзии никогда не сбываются», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

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