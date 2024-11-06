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КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки хоккеистов

КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки хоккеистов
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КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам – игровую практику в системе клубов КХЛ. В рамках рабочей группы лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества – руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами, — для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки.

Напомним, процедура драфта юниоров КХЛ была введена в июне 2009 года. 27 февраля 2015 года драфт юниоров КХЛ был переименован в Ярмарку юниоров. В апреле 2017 года лига отменила Ярмарку и исключила её из регламента.

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