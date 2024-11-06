«Куньлунь» взял в аренду 20-летнего нападающего минского «Динамо»

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила, что 20-летний белорусский нападающий Степан Звягин взят в аренду у минского «Динамо» до конца сезона-2024/2025.

В КХЛ Звягин дебютировал в сезоне-2022/2023, всего у него к этому моменту 25 матчей в регулярке и три в плей-офф. Степан в этих встречах набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «-5».

«Куньлунь Ред Стар» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 18 очков после 23 игр.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Запада, имея в активе 23 очка после 22 сыгранных встреч.