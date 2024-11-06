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Александр Кожевников высказался о возможном новом контракте Шестёркина и «Рейнджерс»

Александр Кожевников высказался о возможном новом контракте Шестёркина и «Рейнджерс»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном новом контракте вратаря Игоря Шестёркина и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сам факт предложения со стороны клуба говорит о высоком доверии Шестёркину, ну а дальше уже вопрос, как они договорятся с хоккеистом и его агентом. В НХЛ всё построено на бизнесе в чистом виде. Поэтому весь вопрос в соотношении спроса и предложения. А предложений следующим летом у Игоря будет много, если не продлит контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Поэтому не исключено, что он получит большие деньги, особенно если продолжит играть так же хорошо, как делал до этого», — цитирует Кожевникова «Известия».

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