The Athletic оценил вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф и победы в Кубке Стэнли

Журналист The Athletic Дом Лущишин оценил вероятность выхода «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф и победы в Кубке Стэнли.

После первого месяца сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» с вероятностью в 68,4% попадёт в плей-офф. Шансы на победу в Кубке Стэнли — 2025 оцениваются в 0,7%.

«Вашингтон Кэпиталз» после 11 матчей набрал 16 баллов. Подопечные Спенсера Карбери располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче столичный клуб сыграет с «Нэшвилл Предаторз» завтра, 7 ноября. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» начнётся в 3:00 мск.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о капитане столичного клуба, российском форварде Александре Овечкине.