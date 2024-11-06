Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic оценил вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф и победы в Кубке Стэнли

The Athletic оценил вероятность выхода «Вашингтона» в плей-офф и победы в Кубке Стэнли
Комментарии

Журналист The Athletic Дом Лущишин оценил вероятность выхода «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф и победы в Кубке Стэнли.

После первого месяца сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» с вероятностью в 68,4% попадёт в плей-офф. Шансы на победу в Кубке Стэнли — 2025 оцениваются в 0,7%.

«Вашингтон Кэпиталз» после 11 матчей набрал 16 баллов. Подопечные Спенсера Карбери располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче столичный клуб сыграет с «Нэшвилл Предаторз» завтра, 7 ноября. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» начнётся в 3:00 мск.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о капитане столичного клуба, российском форварде Александре Овечкине.

Материалы по теме
Алексей Протас рассказал, что делает Овечкина капитаном и лидером «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android