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Крикунов: Кирилл Капризов однозначно заслуживает очень выгодный контракт

Крикунов: Кирилл Капризов однозначно заслуживает очень выгодный контракт
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на возможный новый контракт российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Капризов однозначно заслуживает очень выгодный контракт, так как уже четыре с лишним года является лидером «Миннесоты» и постоянно тащит команду наверх. Клуб у него не самый звёздный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф и сейчас идёт в лидирующей группе регулярного чемпионата. Значимость нашего игрока в данном случае трудно переоценить», — приводит слова Крикунова «Известия».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах.

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