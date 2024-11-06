Крикунов: Кирилл Капризов однозначно заслуживает очень выгодный контракт

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на возможный новый контракт российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Капризов однозначно заслуживает очень выгодный контракт, так как уже четыре с лишним года является лидером «Миннесоты» и постоянно тащит команду наверх. Клуб у него не самый звёздный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф и сейчас идёт в лидирующей группе регулярного чемпионата. Значимость нашего игрока в данном случае трудно переоценить», — приводит слова Крикунова «Известия».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах.