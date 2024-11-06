Пресс-конференция Джона Тортореллы после поражения от «Каролины» длилась 24 секунды
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Пресс-конференция главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы после поражения от «Каролины Харрикейнз» длилась 24 секунды.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Типпетт, Мичков) – 07:54 (pp) 1:1 Блейк (Друри, Орлов) – 14:25 2:1 Робинсон (Нечас, Бёрнс) – 28:56 3:1 Мартинук (Славин, Бёрнс) – 29:50 3:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 33:30 3:3 Фрост (Санхайм, Конечны) – 41:18 4:3 Рослович (Свечников, Ахо) – 41:47 4:4 Конечны (Кутюрье) – 49:17 5:4 Нечас – 59:29 6:4 Джарвис – 59:58
На вопрос, как в этой встрече сыграл белорусский вратарь Алексей Колосов, тренер ответил одним словом.
«Окей», — заявил Торторелла.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4. В следующем матче «Каролина» сыграет на домашнем льду с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» встретится на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча состоятся 8 ноября.
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