Пресс-конференция Джона Тортореллы после поражения от «Каролины» длилась 24 секунды

Пресс-конференция главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы после поражения от «Каролины Харрикейнз» длилась 24 секунды.

На вопрос, как в этой встрече сыграл белорусский вратарь Алексей Колосов, тренер ответил одним словом.

«Окей», — заявил Торторелла.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4. В следующем матче «Каролина» сыграет на домашнем льду с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» встретится на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча состоятся 8 ноября.