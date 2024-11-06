Марченко забросил пятую шайбу в сезоне в НХЛ, у него 13 очков в 12 матчах

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в игре с «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для него она стала пятой в сезоне, он набрал 13 очков в 12 матчах турнира.

Марченко сумел сравнять счёт в третьем периоде с передач Дэймона Сиверсона и Егора Чинахова. Этот гол стал единственным для его команды в матче.

В этой игре Марченко также заработал показатель полезности «+1», совершил два броска в створ ворот и провёл на льду 17.47 минуты, из которых 3,58 минуты действовал в большинстве.

«Коламбус» в 12 матчах набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице НХЛ 20-е место.