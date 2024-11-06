Марченко забросил пятую шайбу в сезоне в НХЛ, у него 13 очков в 12 матчах
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Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в игре с «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для него она стала пятой в сезоне, он набрал 13 очков в 12 матчах турнира.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Томпсон (Смит, Зеттерлунд) – 38:49 1:1 Марченко (Сиверсон, Чинахов) – 49:17 2:1 Веннберг (Зеттерлунд, Ванечек) – 63:11
Марченко сумел сравнять счёт в третьем периоде с передач Дэймона Сиверсона и Егора Чинахова. Этот гол стал единственным для его команды в матче.
В этой игре Марченко также заработал показатель полезности «+1», совершил два броска в створ ворот и провёл на льду 17.47 минуты, из которых 3,58 минуты действовал в большинстве.
«Коламбус» в 12 матчах набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице НХЛ 20-е место.
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