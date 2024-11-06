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Владимир Крикунов ответил на вопрос о лучших тренерах КХЛ в нынешнем сезоне

Владимир Крикунов ответил на вопрос о лучших тренерах КХЛ в нынешнем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о лучших тренерах Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне.

«Сейчас я бы не говорил, кто лучше, а кто нет. Во-первых, чемпионат почти только начался. Если говорить про Гру (главный тренер «Трактора». — Прим. «Чемпионата»), мы его не знаем, он начал только работать, а что будет – увидим. Пока не стал бы приоритеты на тренеров ставить, пока только 1/4 чемпионата прошла. Кто лучше, увидим уже весной», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее Владимир Крикунов оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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