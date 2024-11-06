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Российский нападающий «Колорадо» Прищепов: офигел, что Маккиннон знает, кто я такой

Российский нападающий «Колорадо» Прищепов: офигел, что Маккиннон знает, кто я такой
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Российский нападающий «Колорадо» Никита Прищепов рассказал о встрече с лидером «лавин» Натаном Маккинноном.

«Больше всего удивило то, что Натан Маккиннон знал мои имя и фамилию. Правда, когда я только пришёл в раздевалку, он меня назвал Иван Иван. Дело в том, что мы с Иваном очень похожи. Нас даже близнецами называют. А потом Маккиннон сказал мне: «Привет, Прищ, добро пожаловать в команду». Я вообще офигел, что он знает, кто я такой. Натан пожал мне руку, спросил, как дела», — приводит слова Прищепова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Прищепов стал всего лишь вторым игроком с 2005 года, выбранным в седьмом раунде и дебютировавшим в НХЛ в год драфта. Он стал первым игроком в истории «Колорадо», сыгравшим под №85.

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