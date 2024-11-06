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Александр Кожевников оценил старт карьеры Матвея Мичкова в НХЛ

Александр Кожевников оценил старт карьеры Матвея Мичкова в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на выступления нападающего Матвея Мичкова за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

«Матвей неплохо начал карьеру за океаном и показывает, что не зря у нас и в Северной Америке его считают одним из самых талантливых молодых хоккеистов. Главное, чтобы он и дальше оправдывал все авансы.

У него бывают иногда проблемы, как мы видели в прошлые годы в КХЛ, где Мичков терял место в составе СКА и не мог проявить себя в условиях жёсткой конкуренции, а результативность демонстрировал только в слабой команде «Сочи», где ему доверяли много игрового времени.

Сейчас в «Филадельфии» у него тоже не всё стабильно, судя по нынешней безголевой серии. Так что Мичкову рано петь дифирамбы. В любом случае важно, чтобы он стабильно показывал хорошую игру на длинной дистанции. А для этого у него всё есть», — приводит слова Кожевникова «Известия».

19-летний Мичков в 13 матчах НХЛ нынешнего сезона набрал 10 (4+6) очков. Мичков уходит со льда без заброшенных шайб последние пять матчей турнира.

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