Фастовский получил приглашение в рабочую группу по возвращению ярмарки юниоров КХЛ

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что получил предложение стать частью рабочей группы, занимающейся вопросом возрождения ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами Континентальной хоккейной лиги.

«Пока идёт процесс формирования рабочей группы, меня пригласили туда в качестве члена группы», — приводит слова Фастовского ТАСС.

Ярмарка юниоров была основана в 2009 году. В ходе первой ярмарки под первым номером был выбран защитник Михаил Пашнин, который в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина, выступая за московский ЦСКА. В 2017 году ярмарка юниоров была исключена из регламента лиги.