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Экс-тренер сборной России отреагировал на возможное возвращение драфта в КХЛ

Экс-тренер сборной России отреагировал на возможное возвращение драфта в КХЛ
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал возможное возвращение драфта в Континентальной хоккейной лиге.

«В НХЛ драфт подразумевает, что лучшие молодые игроки в итоге пополняют ряды самых слабых команд. Но в нашем случае совершенно непонятно, как это будет работать. Допустим, ЦСКА воспитал хорошего хоккеиста. Ну не поедет он в условный Хабаровск или Владивосток. Вот определите вы самых талантливых игроков, а дальше? Вот этот момент мне не совсем понятен. Если в США все города более-менее в одинаковых условиях, то у нас не так. Во многие места не захочет поехать либо сам игрок, либо его родители. Если хотят возродить этот механизм, то он должен работать как надо. А если сделать так, как это было несколько лет назад, ничего из этого не выйдет. Получится, что опять ради популизма кто-то решил эту идею реализовать», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее стало известно о создании рабочей группы, которая займётся вопросами возвращения Ярмарки — системы распределения прав на перспективных юных игроков между клубами КХЛ. Одним из членов рабочей группы стал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

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