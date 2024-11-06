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Крикунов: не поддерживаю решение вернуть драфт в КХЛ

Крикунов: не поддерживаю решение вернуть драфт в КХЛ
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов высказался против возвращения Ярмарки юниоров в КХЛ.

«Я не поддерживаю решение вернуть драфт. У нас школы существуют на деньги клубов, в развитие юниоров вкладывают большие средства, развивают игроков. А потом любой другой клуб может этого игрока забрать. Зачем тогда в него вкладывать? А если юниор не захочет ехать в другой город, то куда он в итоге уедет? Правильно, за границу. Мы ведь не этого добиваемся?» — сказал Крикунов «Чемпионату».

Сегодня стало известно о создании рабочей группы по возрождению Ярмарки юниоров Континентальной хоккейной лиги — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами КХЛ.

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