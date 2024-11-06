Терещенко о возможном возвращении драфта в КХЛ: с детским спортом надо жёстко разбираться

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о потенциальном возвращении драфта в Континентальной хоккейной лиге.

«На данном этапе сложно комментировать, надо дождаться конкретных предложений. Хочется понять, как это всё отразится на спортивных школах, всё-таки в НХЛ другая специфика воспитания игроков… Вообще с детским спортом, безусловно, надо разбираться, и достаточно жёстко… Если поднять уровень детского хоккея, вся остальная система начнёт подниматься», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно о создании рабочей группы, которая займётся вопросами возвращения Ярмарки — системы распределения прав на перспективных юных игроков между клубами КХЛ. Одним из членов рабочей группы стал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.