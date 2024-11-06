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Защитник СКА Тони Деанджело поздравил Трампа с вероятной победой на выборах США

Защитник СКА Тони Деанджело поздравил Трампа с вероятной победой на выборах США
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Американский защитник СКА Тони Деанджело поздравил Дональда Трампа с вероятной победой на выборах США. Хоккеист опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети.

«Поздравляю, Дональд Трамп. Сделаем Америку снова великой. Отличная работа, Америка!» — написал Деанджело.

Фото: Страница Тони Деанджело в социальной сети

Напомним, по данным New York Times, победу на выборах одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он уже одержал победу в трёх колеблющихся штатах и лидирует ещё в четырёх.

Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс». В текущем сезоне на счету защитника 16 проведённых матчей, в которых Деанджело забросил три шайбы и отдал 17 результативных передач.

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